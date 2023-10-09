ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в Секторе Газы

Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на центры террористической группировки ХАМАС в Секторе Газы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля сейчас начинает масштабную атаку на многие центры террористической организации ХАМАС в Секторе Газа", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.
В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, так как ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.
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