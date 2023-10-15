ЦАХАЛ назвал число заложников, которых удерживает ХАМАС
ХАМАС удерживает почти двести заложников. У некоторых из них проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС удерживает 155 заложников после своего нападения на Израиль.
"На нескольких фронтах продолжаются усилия по освобождению заложников. Военные работают над тем, чтобы вернуть пленников немедленно и без каких-либо условий", - заявил президент Израиля Исаак Герцог.
Страна прилагает все усилия, чтобы узнать о состоянии заложников и просит международное сообщество помочь в их освобождении. ХАМАС не дает никакой информации о заложниках, включая их местонахождение и состояние здоровья.
"Это сложная ситуация, потому что ХАМАС не соблюдает никаких норм международного гуманитарного права ни в каком виде или формате. Уже много лет они удерживают израильских солдат, тела погибших граждан из предыдущих раундов, даже не сообщая никакой информации об их судьбе, местонахождении и об их состоянии", - заявил президент Израиля.
Лидер Израиля поблагодарил США за поддержку. Также он заметил, что некоторые из заложников нуждаются в особых лекарствах и лечении. Их здоровье находится в критическом состоянии.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина работает с партнерами по эвакуации украинцев. Выезд граждан из Сектора Газа заблокирован.
Ранее мы писали, что США готовы ввести свои войска для освобождения заложников, в случае необходимости. Среди пленных есть американцы.
Также мы сообщали, что Израиль возобновил подачу воды в часть Газы. Решение согласовали Премьер-Министр Израиля Нетаньяху и президент США Джо Байден.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.