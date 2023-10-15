ЦАХАЛ назвал число заложников, которых удерживает ХАМАС

ХАМАС удерживает почти двести заложников. У некоторых из них проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС удерживает 155 заложников после своего нападения на Израиль.

"На нескольких фронтах продолжаются усилия по освобождению заложников. Военные работают над тем, чтобы вернуть пленников немедленно и без каких-либо условий", - заявил президент Израиля Исаак Герцог.

Страна прилагает все усилия, чтобы узнать о состоянии заложников и просит международное сообщество помочь в их освобождении. ХАМАС не дает никакой информации о заложниках, включая их местонахождение и состояние здоровья.

"Это сложная ситуация, потому что ХАМАС не соблюдает никаких норм международного гуманитарного права ни в каком виде или формате. Уже много лет они удерживают израильских солдат, тела погибших граждан из предыдущих раундов, даже не сообщая никакой информации об их судьбе, местонахождении и об их состоянии", - заявил президент Израиля.

Лидер Израиля поблагодарил США за поддержку. Также он заметил, что некоторые из заложников нуждаются в особых лекарствах и лечении. Их здоровье находится в критическом состоянии.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина работает с партнерами по эвакуации украинцев. Выезд граждан из Сектора Газа заблокирован.

Ранее мы писали, что США готовы ввести свои войска для освобождения заложников, в случае необходимости. Среди пленных есть американцы.

Также мы сообщали, что Израиль возобновил подачу воды в часть Газы. Решение согласовали Премьер-Министр Израиля Нетаньяху и президент США Джо Байден.