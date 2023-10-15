ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦАХАЛ назвал число заложников, которых удерживает ХАМАС

Израиль, Воскресенье 15 октября 2023 23:58
UA EN RU
ЦАХАЛ назвал число заложников, которых удерживает ХАМАС Фото: ЦАХАЛ обнародовала количество заложников, удерживаемых ХАМАСом (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ХАМАС удерживает почти двести заложников. У некоторых из них проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС удерживает 155 заложников после своего нападения на Израиль.

"На нескольких фронтах продолжаются усилия по освобождению заложников. Военные работают над тем, чтобы вернуть пленников немедленно и без каких-либо условий", - заявил президент Израиля Исаак Герцог.

Страна прилагает все усилия, чтобы узнать о состоянии заложников и просит международное сообщество помочь в их освобождении. ХАМАС не дает никакой информации о заложниках, включая их местонахождение и состояние здоровья.

"Это сложная ситуация, потому что ХАМАС не соблюдает никаких норм международного гуманитарного права ни в каком виде или формате. Уже много лет они удерживают израильских солдат, тела погибших граждан из предыдущих раундов, даже не сообщая никакой информации об их судьбе, местонахождении и об их состоянии", - заявил президент Израиля.

Лидер Израиля поблагодарил США за поддержку. Также он заметил, что некоторые из заложников нуждаются в особых лекарствах и лечении. Их здоровье находится в критическом состоянии.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина работает с партнерами по эвакуации украинцев. Выезд граждан из Сектора Газа заблокирован.

Ранее мы писали, что США готовы ввести свои войска для освобождения заложников, в случае необходимости. Среди пленных есть американцы.

Также мы сообщали, что Израиль возобновил подачу воды в часть Газы. Решение согласовали Премьер-Министр Израиля Нетаньяху и президент США Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху ХАМАС Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Палестина Сектор Газа
NEWS
Выборы в Польше. Экзитполы отдают победу правящей партии, но оппозиция может быть в большинстве
Выборы в Польше. Экзитполы отдают победу правящей партии, но оппозиция может быть в большинстве
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока