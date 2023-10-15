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Израиль возобновил подачу воды в Газу. Это договоренность Байдена и Нетаньяху

Израиль, Воскресенье 15 октября 2023 18:07
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Израиль возобновил подачу воды в Газу. Это договоренность Байдена и Нетаньяху Фото: Израиль возобновил подачу воды в Газу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Израиль возобновил водоснабжение юга Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sky News.

"Я могу сказать вам сегодня утром, что в течение последнего часа я общался со своими израильскими коллегами, которые сообщили мне, что они фактически снова открыли водопровод в южной части Газы", - сказал Салливан.

В то же время министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что решение было согласовано между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом.

По словам Каца, решение о возобновлении водоснабжения в определенных точках "соответствует политике Израиля" в Газе.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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