ЦАХАЛ назвав кількість заручників, яких утримує ХАМАС

ХАМАС утримує майже двісті заручників. У деяких з них проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними Армії оборони Ізраїлю, ХАМАС утримує 155 заручників після нападу на Ізраїль.

"На декількох фронтах продовжуються зусилля зі звільнення заручників. Військові працюють над тим, щоб повернути бранців негайно і без будь-яких умов", - заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог.

Країна докладає всіх зусиль, щоб дізнатися про стан заручників та просить міжнародну спільноту допомогти у їхньому звільненні. ХАМАС не дає жодної інформації про заручників, включаючи їхнє місцезнаходження та стан здоров'я.

"Це складна ситуація, тому що ХАМАС не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права ні в якому вигляді або форматі. Вже багато років вони утримують ізраїльських солдатів, тіла загиблих громадян з попередніх раундів, навіть не повідомляючи жодної інформації про їхню долю, місцеперебуванні та про їх стан", - заявив президент Ізраїлю.

Лідер Ізраїлю подякував США за підтримку. Також він зауважив, що деякі із заручників потребують особливих ліків та лікування. Їхнє здоров'я перебуває у критичному стані.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна працює із партнерами щодо евакуації українців. Виїзд громадян із Сектору Газа заблоковано.

Раніше ми писали, що США готові ввести свої війська для звільнення заручників у разі потреби. Серед полонених є американці.

Також ми повідомляли, що Ізраїль відновив подачу води в частину Гази. Рішення погодили Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху та президент США Джо Байден.