Армія Ізраїлю атакувала базу військової розвідки ХАМАСу в Газі
Фото: Ізраїль бомбив черговий штаб ХАМАС у Секторі Газа (фото twitter.com/Gidi_Traffic)
ВПС Ізраїлю атакували базу військової розвідки ХАМАСу в Газі. Відеозапис операції передала уряду Армія оборони країни.
Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.
У повідомленні наголошується, що операція була проведена ізраїльськими ВПС спільно з підрозділами розвідки і кіберзахисту Ізраїлю.
Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.
Додамо, ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.