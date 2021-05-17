ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Армія Ізраїлю атакувала базу військової розвідки ХАМАСу в Газі

Новость на русском →
Сектор Газа, Понеділок 17 травня 2021 01:40
Армія Ізраїлю атакувала базу військової розвідки ХАМАСу в Газі Фото: Ізраїль бомбив черговий штаб ХАМАС у Секторі Газа (фото twitter.com/Gidi_Traffic)
Автор: Артур Родивилов

ВПС Ізраїлю атакували базу військової розвідки ХАМАСу в Газі. Відеозапис операції передала уряду Армія оборони країни.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

У повідомленні наголошується, що операція була проведена ізраїльськими ВПС спільно з підрозділами розвідки і кіберзахисту Ізраїлю.

Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.

Додамо, ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сектор Газа Ізраїль
NEWS
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт