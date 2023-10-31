ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦАХАЛ достиг значительных успехов в ходе наземной операции в Секторе Газа, - Минобороны

Израиль, Вторник 31 октября 2023 20:30
UA EN RU
ЦАХАЛ достиг значительных успехов в ходе наземной операции в Секторе Газа, - Минобороны Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Израильские военные добились значительных успехов во время наземной операции в Секторе Газа. Однако страна заплатила за это значительную цену.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы разворачиваем силы в больших масштабах, в глубине Сектора Газа", - сказал Галлант.

Он добавил, что продолжаются бои против сил, действующих в Секторе Газа, и результаты и достижения на поле боя очень высоки.

"К сожалению, на войне тоже есть цены, и цены в последний день были высокими", - заявил министр обороны.

Но он уточнил, что несмотря на это, Израиль полон решимости продолжать и побеждать.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ