ЦАХАЛ досяг значних успіхів у ході наземної операції в Секторі Газа, - Міноборони

Ізраїльські військові домоглися значних успіхів під час наземної операції в Секторі Гази. Однак країна заплатила за це значну ціну.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Ми розгортаємо сили у великих масштабах, у глибині Сектора Газа", - сказав Галлант.

Він додав, що тривають бої проти сил, що діють у Секторі Газа, і результати та досягнення на полі бою дуже високі.

"На жаль, на війні теж є ціни, і ціни в останній день були високими", - заявив міністр оборони.

Але він уточнив, що незважаючи на це, Ізраїль сповнений рішучості продовжувати і перемагати.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.