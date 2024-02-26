Трюдо предложил Варшаве быть посредником для того, чтобы Украина экспортировала зерно за пределы ЕС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил Варшаве быть посредником по вопросу транспортирования украинского зерна через Польшу в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Сегодня Трюдо посетил Польшу, где встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

Именно во время встречи канадский премьер заявил, что готов быть посредником для того, чтобы "увеличить возможности экспорта украинского зерна" в третьи страны. Он также считает, что это поможет смягчить конфликт, вызванный ввозом украинской продукции в Европу.

"Я настоящий друг Украины, мы поддерживаем Украину в борьбе против российского вторжения", – сказал Трюдо.

Он также поблагодарил Польшу за возможность канадцев тренировать украинских солдат на польской земле.

Блокада границы Польши и Украины

Напомним, недавно польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной. Они протестуют на всех пунктах пропуска и не пропускают украинские грузовики.

Такие действия значительно усложняют экспорт из Украины.

Сегодня, 23 февраля, премьер Денис Шмигаль предложил план по разблокированию границы, состоящий из пяти пунктов.

В частности, Украина хочет создания трехстороннего штаба Украины, Польши и Еврокомиссии, который займется сложившейся проблемой.

Более подробно о ситуации на границе – в материале РБК-Украина.

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