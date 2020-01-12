Трюдо вимагає від Ірану компенсацій жертвам авіакатастрофи

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Іран повинен виплатити компенсації родинам жертв авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України". Про це він сказав на прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням "Укрінформ".

Так Трюдо відповів на питання про доцільність виплат Іраном компенсацій за збиття літака.

“Цей аспект точно повинен бути складовою комплексу заходів”, - сказав він.

Прем'єр Канади додав, що родини, які втратили своїх близьких унаслідок авіакатастрофи, відчувають значні труднощі.

“Я спілкувався із кількома родинами, й вони абсолютно спустошені через загибель близьких. Окрім неймовірного суму, вони постають й перед фінансовими складнощами, тож ми мусимо упевнитися, що ці родини отримають справедливість, на яку заслуговують”, - наголосив Трюдо.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу збиття літака МАУ в Ірані. У відеозверненні глава держави пообіцяв повернути тіла всіх загиблих у катастрофі в Ірані українців і пообіцяв, що всі винні будуть покарані.

Підкреслимо, сьогодні влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.