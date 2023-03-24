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Байден прибыл в Канаду: будут говорить и об Украине

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Пятница 24 марта 2023 02:48
Байден прибыл в Канаду: будут говорить и об Украине Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден прибыл в Канаду, где в течение двух дней проведет ряд встреч, на которых будут обсуждаться вопросы двустороннего взаимодействия, а также война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Во время поездки Байден встретится с генерал-губернатором Канады Мэри Симон, а также премьер-министром Джастином Трюдо. Кроме того, он планирует выступить перед парламентом Канады, после чего будет проведена пресс-конференция глав двух государств.

Напомним, что Канада продлила действие программы CUAET для украинцев , дающей разрешение на экстренные поездки.

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