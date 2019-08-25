ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада виступила проти повернення Росії до G8

Новини » Політика    25.08.2019 - 11:21
Канада виступила проти повернення Росії до G8
Фото: Джастін Трюдо та Борис Джонсон (pm.gc.ca)

За словами Трюдо, Росія не повернеться до G8 доки не припинить агресію проти України

У Канаді виступають проти повернення Росії до складу G8. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном в рамках саміту G7, повідомляють на сайті канадського уряду.

Так, під час зустрічі прем'єр-міністри Канади та Британії обговорили відносини з Російською Федерацією та наголосили на неможливості її повернення до складу "Великої вісімки".

Очільники урядів погодилися з тим, що повернення Росії до G8 можливе лише після припинення агресії проти України.

Також Джонсон подякував главі канадського уряду за підтримку в засуджені ситуації з отруєнням в Солсбері, яке сталося в березні 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед початком саміту G7 у французькому місті Біарріц влада Німеччини заявила, що питання повернення Росії до "Великої вісімки" є неактуальним. В Німеччині наголосили, що це питання поки не обговорюється.

Також РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість Росії у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа повернуться до формату G8.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. При цьому Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7.

Лідери G7 обговорили повернення до формату "Великої вісімки" за участі Росії Прем'єр-міністр Канади обговорив питання України з генсеком США
Новини України Російська ФедераціяКанадаG8
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся