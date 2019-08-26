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Трюдо і Меркель закликали Україну до реформ

Новини » Політика    26.08.2019 - 09:18
Трюдо і Меркель закликали Україну до реформ
Фото: Ангела Меркель і Джастін Трюдо (twitter.com/JustinTrudeau)

Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і підкреслили важливість реформ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Україну до реформ, і запевнили у подальшій підтримці. Про це політики поговорили в рамках саміту лідерів країн G7 у французькому Біарріце, передає прес-служба Трюдо.

Зокрема, сторони обговорили підтримку України і підкреслили важливість реформ.

"Прем'єр-міністр і канцлер обговорили підтримку України і підкреслили важливість реформ, відзначивши значний мандат щодо цього, наданий після президентських і парламентських виборів", - йдеться в прес-службі глави уряду Канади.

Крім того, серед порушених тем був також Іран і стрімкі зміни клімату в світі.

“Двоє лідерів обговорили обов'язковість боротьби зі змінами клімату. Вони висловили стурбованість пожежами на Амазонці, і визнали цю проблему міжнародною кризою, яку слід вирішувати у рамках G7", - йдеться в прес-релізі.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила про планування саміту в нормандському форматі. Меркель розповіла, що скоро планується саміт за участю президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зустріч в нормандському форматі відбудеться в Парижі.

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