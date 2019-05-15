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Трюдо обговорив з Гуайдо міжнародну допомогу Венесуелі

Новини » Політика    15.05.2019 - 03:40
Трюдо обговорив з Гуайдо міжнародну допомогу Венесуелі
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Обговорювалася необхідність приєднання міжнародного співтовариства до забезпечення мирного переходу влади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході телефонної розмови з лідером венесуельської опозиції, тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо обговорив питання міжнародної допомоги Венесуелі для "мирного переходу влади" в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу канадського прем'єр-міністра.

"Прем'єр-міністр і тимчасовий президент Венесуели підтвердили необхідність приєднання міжнародного співтовариства до забезпечення мирного переходу влади у Венесуелі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що в ході розмови Трюдо зокрема передав Гуайдо "останні новини про зусилля Групи Ліми в цьому питанні".

У свою чергу лідер венесуельської опозиції заявив "про прихильності проведенню вільних і справедливих президентських виборів у Венесуелі в найкоротші терміни" і подякував Канаду за підтримку.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції США в країну. За його словами, якби Сполучені Штати Америки запропонували військове втручання, він прийняв би цю пропозицію.

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Новини України КанадаДжастин ТрюдоВенесуэлла
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