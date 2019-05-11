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Представник Гуайдо зустрінеться з командувачем армії США

Новини » Політика    11.05.2019 - 21:41
Представник Гуайдо зустрінеться з командувачем армії США
Фото: Хуан Гуайдо (REUTERS)

Сторони повинні обговорити питання співпраці і взаємодії

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо доручив своєму представнику Карлосу Веккьо зустрітися з главою Південного командування Збройних сил США Крейгом Фоллером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVV.

Як повідомив лідер опозиції, Веккьо та Фоллер повинні обговорити питання співпраці та взаємодії між Венесуелою та Сполученими Штатами Америки.

"Ми доручили нашому послу Карлосу Веккьо негайно зустрітися з главою Південного командування для обговорення питань співпраці та взаємодії", - заявив Гуайдо під час мітингу в Каракасі.

Гуайдо додав, що мав телефонну розмову з президентом Колумбії Іваном Дуке, під час якого сторони обговорили питання співпраці та спільної боротьби з повстанськими угрупуваннями.

Нагадаємо, раніше військові Венесуели повідомили про американський військовий корабель у виключній економічній зоні країни. Корабель берегової охорони Сполучених Штатів USCG James виявили вдень 8 травня.

Раніше повідомлялося, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції США в країну.

Як писало РБК-Україна, Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки Венесуела вийти з акціями протесту 11 травня.

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