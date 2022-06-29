ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада оголосила про підготовку нових санкцій проти Росії: хто потрапить

Новость на русском →
Оттава, Середа 29 червня 2022 04:53
Канада оголосила про підготовку нових санкцій проти Росії: хто потрапить Фото: Канада оголосила про підготовку нових санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада незабаром оголосить про введення санкцій проти російських пропагандистських ресурсів, які виправдовують війну в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про плани Канади ввести санкції проти ресурсів, контрольованих російськими чиновниками.

"Ціль цього - протистояти кремлівській дезінформації, яку вона використовує для спроби виправдати свою неспровоковану війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Канада "рішуче налаштована підтримувати уряд і народ України в їх боротьбі за мирне, успішне і демократичне майбутнє".

"Ми і далі будемо стояти пліч опліч з Україною, яка намагається захиститися від російської агресії", - підкреслили у відомстві.

Крім того, Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 мільйонів канадських доларів (близько 150 мільйонів доларів) для підтримки негайних потреб державних витрат.

Нагадаємо, Канада вчора оголосила про суттєве розширенні обмежувальних заходів проти Росії і Білорусі. Вони полягають, в тому числі в забороні експорту чутливих технологій.

Раніше парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон