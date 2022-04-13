Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братські народи": обговорю з ним це питання

Президент Франції Еммануель Макрон вважає українців та росіян "братніми народами". Однак, президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би обговорити з ним його заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спільної пресконференції з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

За його словами, особисто від Еммануеля Макрона цю заяву про "братські народи" він не чув.

Однак, Зеленський зробить усе можливе, щоб обговорити з ним це питання.

"Щодо питання Франції. Чесно я не чув від пана президента Французької республіки цю заяву. Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі. Якщо вона правдива, то я зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - сказав Зеленський.