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Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братські народи": обговорю з ним це питання

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Середа 13 квітня 2022 22:51
Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братські народи": обговорю з ним це питання Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Франції Еммануель Макрон вважає українців та росіян "братніми народами". Однак, президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би обговорити з ним його заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спільної пресконференції з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

За його словами, особисто від Еммануеля Макрона цю заяву про "братські народи" він не чув.

Однак, Зеленський зробить усе можливе, щоб обговорити з ним це питання.

"Щодо питання Франції. Чесно я не чув від пана президента Французької республіки цю заяву. Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі. Якщо вона правдива, то я зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Еммануель Макрон відмовився називати війну Росії проти України геноцидом. Він заявив, що українці та росіяни є "братськими" народами.

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