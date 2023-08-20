В Канаде из-за лесных пожаров могут эвакуировать около 60 тысяч человек

Рекордные лесные пожары в западной канадской провинции Британская Колумбия заставляют еще большее количество людей покидать свои дома. Сейчас канадские спасатели борются с неконтролируемым пожаром, который уничтожил имущество и закрыл части большой национальной автомагистрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Провинция ввела чрезвычайное положение поздно вечером в пятницу, предоставив чиновникам больше полномочий для борьбы с рисками пожара.

К субботе более 35 000 жителей получили приказ об эвакуации, а еще 30 000 были под эвакуацией.

Пожар Макдугал-Крик сосредоточен вокруг Келоуны, города примерно в 300 километрах к востоку от Ванкувера с населением около 150 000 человек. Но другие пожары, усиленные сильной засухой, были зарегистрированы ближе к границе США и на северо-западе США в Тихом океане.

Премьер Британской Колумбии Дэниел Эби также ввел запрет на несущественные поездки в субботу, чтобы освободить жилье для эвакуированных и пожарных. Власти призвали людей избегать поездок в зоны пожара и не использовать дроны для фотографирования, потому что это по их мнению, усложнит работу пожарных.

Официальные лица пока не дают никаких оценок общего количества разрушенных зданий.

Лесные пожары

Лесные пожары в Канаде не редкость, но распространение пожаров и срывов подчеркивают серьезность самого плохого сезона лесных пожаров.

Напомним, масштабные лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.

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