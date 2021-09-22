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Чому СН збирає велике засідання в Трускавці та чи покличуть Разумкова: відповідь Корнієнка

Новость на русском →
Середа 22 вересня 2021 11:32
Чому СН збирає велике засідання в Трускавці та чи покличуть Разумкова: відповідь Корнієнка Фото: глава партії СН Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Велике засідання партії "Слуга народу" дійсно відбудеться наприкінці наступного тижня. Близько 300 політиків зберуть у курортному місті Трускавець у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави партії СН Олександра Корнієнка під час спілкування з журналістами в Раді.

Кого покличуть?

За словами Корнієнка, є можливість зібрати велике засідання фракції. Будуть також представники Офісу президента, уряду.

Крім того, запросять представників силових відомств, генерального прокурора.

"Для того, щоб ми підняли ті питання, які турбують людей по питаннях справедливості", - пояснив Корнієнко.

На питання, чи буде на засіданні Дмитро Разумков, глава СН відповів "не впевнений". Потім додав, що орієнтуватися будуть на стан здоров'я спікера, адже він зараз перебуває на лікарняному через коронавірус.

Чому Трускавець?

Глава партії "Слуга народу" пояснює: Трускавець обрали, бо в Україні мало схожих туристичних потужностей.

"Крім Трускавця мало таких місць, тому що треба компактно розселити велику кількість людей - близько 300. Ми займемо фактично всі готелі в Трускавці", - зазначив Корнієнко.

Він наголосив, що депутати будуть селитися за свій рахунок.

"Хтось навіть вже з родинами планує виїхати, бо це вихідні", - додав глава СН.

Теми

Основними темами будуть стратегічні питання.

"Будемо підбивати підсумки того, що ми встигли зробити за половину терміну Володимира Зеленського і майже половину нашого терміну. І намітити, що ми далі робимо, по яким ми реформам далі прискорюємось, по яким ще спілкуємось з людьми. Як інтегруються у загальну нашу стратегічну програму такі речі, як програма дій уряду", - пояснив Корнієнко.

Дати

Засідання пройде в наступну п'ятницю-неділю, тобто 1-3 жовтня. Головні питання розглянуть в другій половині дня 1 жовтня, а також вдень у суботу 2 жовтня.

Раніше джерела РБК-Україна у партії "Слуга народу" розповіли, що Володимир Зеленський збирає народних депутатів з політсили на виїзне засідання.

Згодом в СН підтвердили цю інформацію офіційно та назвали теми засідання.

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