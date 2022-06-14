У Трускавці пригрозили повістками за купання в озері

У Трускавці Львівської області пригрозили повістками за купання в місцевому озері, яке використовується як резервне для подачі води в місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Трускавецької міської ради.
У міськраді прийняли рішення
які будуть виявлені і купатися в озері, вручатимуть повістки на місці. При цьому невійськовозобов'язаних будуть затримувати та виписувати штрафи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не тільки за місцем проживання, а й на вулицях. Такий формат не суперечить закону.
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