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В Трускавце пригрозили повестками за купание в озере

Фото: В Трускавце пригрозили повестками за купание в озере (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Трускавце Львовской области пригрозили повестками за купание в местном озере, которое используется как резервное для подачи воды в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Трускавецкого городского совета.

В горсовете приняли решение

которые будут обнаружены и купаться в озере, будут вручать повестки на месте. При этом невоеннообязанных будут задерживать и выписывать штрафы.

Напомним, ранее стало известно, что во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах. Такой формат не противоречит закону.

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Львовская областьТрускавецВойна России против Украины