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У МОН заперечують початок реформи для введення шкільного навчання з 5 років

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 01:08
У МОН заперечують початок реформи для введення шкільного навчання з 5 років
Фото: школярі (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Міністерство освіти і науки України ще не починало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п’яти років. Наразі триває обговорення цього питання.

Про це повідомила прес-служба МОН.

Так, до обговорення долучилися дитячі психологи, освітяни та інші фахівці.

"Звичайно, діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи", - наголошують в МОН.

Зокрема, обговорюються зміна державних освітніх стандартів і навчальних програм.

"У світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Для нас же важливо врахувати особливості української школи... МОН хоче почути думки та пропозиції. Процес їх опрацювання буде досить тривалим. І точно не буде одностороннім", - переконують в міністерстві.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет назвав три ключові аргументи для запровадження шкільного навчання з 5-ти років.

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