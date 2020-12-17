Під час січневого карантину ПТУ повинні навчати тільки дистанційно, - МОН

Фото: дистанційне навчання (freepik.com)

Заклади профтехосвіти під час дії посиленого карантину з 8 до 24 січня повинні здійснювати навчання учнів виключно дистанційно. Адміністраціям потрібно внести зміни до розкладу занять та погодити з роботодавцями графік і формат проходження практики у цей період.

Про це заявили в Міністерстві освіти і науки України.

У МОН зазначили, що складати окремий графік для практики потрібно лише у разі, якщо вона припадає на період посиленого карантину.

"Графік погоджується також з учнем, а далі затверджується наказом директора профтеху. Якщо організувати практику в такий спосіб неможливо через особливість професії, то її слід провести після завершення посилених карантинних обмежень", - пояснили в міністерстві.

Крім того, адміністраціям цих закладів слід скласти гнучкий графік режиму роботи працівників на період дії посиленого карантину в Україні.

Нагадаємо, напередодні Міносвіти дало рекомендації щодо формату роботи шкіл під час посиленого карантину. Школам рекомендують продовжити зимові канікули до завершення дії посилених обмежень.

Як відомо, з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня в Україні діятиме посилений карантин. Зокрема, в цей період забороняється відвідувати заклади освіти.