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Не 100 тисяч. Україна має справу з мільйонною армією Росії, - Залужний

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Понеділок 17 січня 2022 19:46
Не 100 тисяч. Україна має справу з мільйонною армією Росії, - Залужний Фото: головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний (kanaldom.tv)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість військовослужбовців Російської Федерації біля кордонів України може суттєво зрости у будь-який момент. Наша країна має справу з мільйонною армією агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного в інтерв'ю для "Укрінформу".

"Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень - 780 тисяч, - у Російської Федерації є для цього всі можливості", - заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні Україні загрожує майже мільйон військовослужбовців агресора. Водночас Залужний зауважив, що доводив партнерам по НАТО те, що загроза повномасштабного вторгнення на територію країни з боку Росії - є не ілюзією.

"Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців. Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо", - відзначив Залужний.

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