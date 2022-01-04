ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 січня 2022 10:02
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico Фото: у Сенаті готують санкції проти Північного потоку (nord-stream2.com )
Автор: Олександр Білоус

Сенат США 14 січня голосуватиме за законопроект про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Проект закону запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Згідно з текстом, отриманим виданням, законопроект Круза вимагає, щоб санкції щодо трубопроводу були накладені протягом 15 днів після прийняття, і дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них.

Для прийняття законопроекту необхідно 60 голосів, і Круз та інші республіканці впевнені, що досягнуть цієї позначки. "Ми виграємо це голосування з переважною більшістю", - сказав один з високопоставлених республіканців.

Голосування несе в собі очевидний політичний ризик для демократів, багато з яких минулого року висловилися проти рішення Джо Байдена про скасування санкцій щодо газопроводу з Росії до Німеччини. Крім того, газопровід, який майже завершений і очікує сертифікації, додає додатковий елемент складності і драматизму на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Як зазначає видання, демократи могли уникнути цього незручного сценарію для команди Байдена. У голови Комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боба Менендеса є законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, в тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення в Україну президента Росії Володимира Путіна. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроект Менендеса поряд із законопроектом Круза.

Процедура Сенату, дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з даного питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини - в даному випадку законопроект Круза-отримали б друге голосування.

Приміщення законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний в законопроекті Круза. Але з тих пір Байден відмовився від цих санкції, і підтримка Закону Круза привела б демократів до розбіжностей з лідером їхньої партії, зазначає видання.

Нагадаємо, в Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2" у разі нового вторгнення РФ в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу