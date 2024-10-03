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Трубин остановил "Атлетико", а Лунин проиграл с "Реалом": обзор Лиги чемпионов

Четверг 03 октября 2024 10:14
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Трубин остановил "Атлетико", а Лунин проиграл с "Реалом": обзор Лиги чемпионов Фото: Андрей Лунин "сливочных" не спас (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Второй тур общего этапа Лиги чемпионов завершился девятью матчами в среду. Победы одержали итальянская "Аталанта", роттердамский "Фейеноорд", английский "Ливерпуль", туринский "Ювентус", лиссабонская "Бенфика", французский "Лилль", бирмингемская "Астон Вилла" и бельгийский "Брюгге".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 2-й тур

"Жирона" – "Фейеноорд" – 2:3

Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 73 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)

Нереализованные пенальти: Миовски, 67 – Уэда, 36

"Ливерпуль" – "Болонья" – 2:0

Голы: Макаллистер, 11, Салах,75

РБ "Лейпциг" – "Ювентус" – 2:3

Голы: Шешко, 30, 65 (пенальти) – Влахович, 50, 68, Консейсан, 82

Удаление: Ди Грегорио, 59 (Ю, прямая красная карточка)

"Бенфика" – "Атлетико" – 4:0

Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (пенальти), Ба, 75, Кекчю, 84 (пенальти)

"Динамо" Загреб – "Монако" – 2:2

Голы: Сучич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пенальти)

"Лилль" – "Реал" – 1:0

Гол: Дэвид, 45+3 (пенальти)

"Астон Вилла" – "Бавария" – 1:0

Гол: Дюран, 79

"Штурм" – "Брюгге" – 0:1

Гол: Цолис, 23

Трубин остановил &quot;Атлетико&quot;, а Лунин проиграл с &quot;Реалом&quot;: обзор Лиги чемпионов

Настоящую драму расписали "Лейпциг" и туринская "Старая синьора". Стараниями Шешко "красные быки" дважды выходили вперед. Сначала форвард вколотил от перекладины после заброса Опенда, а во втором тайме реализовал одиннадцатиметровый.

На дубль словенца двумя голами ответил Влахович – сыграл на опережение после флангового прострела и уложил в девятку с дистанции. Вырвал же победу для "Юве" в меньшинстве Консейсан, накрутивший двух защитников в штрафной и технично пробивший мимо гоклипера.

Негостеприимной оказалась "Бенфика" Анатолия Трубина. "Орлы" забили мадридским "матрасникам" четыре безответных мяча. Открыл счет Актюркоглу, оказавшись наедине в чужой штрафной. На старте второй 45-минутки Ди Мария реализовал одиннадцатиметровый. Еще дважды лиссабонцы забили под занавес встречи – Ба отозвался на подачу с углового, а Кекчю уверенно пробил второй пенальти в сторону "Атлетико".

"Реал" с Андреем Луниным в старте неудачно съездил во Францию. "Сливочные" могли пропустить в середине первого тайма, но украинец ликвидировал угрозу от Дэвида на дальней штанге. Впрочем, прямо перед перерывом не помог и он. Камавинга сыграл рукой в собственной штрафной, а тот же Дэвид уверенно исполнил пенальти. Попытки Вальверде, Рюдигера, Винисиуса и других мадридцев сравнять были бесполезными.

Неожиданное поражение на Альбионе потерпела "Бавария". Мюнхенцы в первом тайме на отмененный гол Торреса (офсайд) ответили коварным ударом Олисе под перекладину (сэйв). А вот бедную на моменты вторую половину разбавил красивым голом форвард "Астон Виллы" Дюран, который из-за пределов штрафной перебросил Нойера. Опытный кипер в этот раз зря так далеко вышел из ворот. "Ротен" могли спастись, но кураж поймал Мартинес.

К слову, донецкий "Шахтер" бесславно уступил "Аталанте" в Лиге чемпионов.

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