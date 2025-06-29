ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Англия второй раз подряд выиграла молодежное Евро

Братислава, Воскресенье 29 июня 2025 00:35
UA EN RU
Англия второй раз подряд выиграла молодежное Евро Фото: Сборная Англии защитила титул чемпионов Европы ( x.com/England)
Автор: Андрей Костенко

Победитель прошлого чемпионата Европы среди молодежи - Англия и сборная Германии в финальном матче в Братиславе разыграли "золото" Евро-2025 (U-21). Победитель определился в овертайме: им стала английская команда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Евро-2025 среди молодежных команд, финал

Англия U-21- Германия U-21 - 3:2 (дополнительное время)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 24, Роу, 92 - Вайпер, 45+1, Небель, 61

Как прошли основные 90 минут

Молодежная сборная Англии полностью контролировала события в первой половине встречи и вполне заслуженно открыла счет. Уже на 5-й минуте матча свой пятый гол на турнире забил лидер команды Эллиотт, который добил мяч в ворота немцев после ошибки голкипера.

Британцы и в дальнейшем неоднократно угрожали воротам соперников опасными контратаками, и выглядели крайне убедительно. В конце концов, через 20 минут Хатчинсон сильным ударом удвоил преимущество британцев.

Казалось, что команда Ли Карсли вполне способна дожать соперника еще до перерыва. Однако травма ключевого хавбека Скотта в конце первого тайма несколько сломала ритм англичан. Едва футболист покинул поле, как именно из его зоны немцы мгновенно организовали атаку, которая завершилась голом. Так Бундестим вернула интригу в матч: на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Англии - 2:1.

Во втором тайме Германия постепенно перехватила инициативу. Команда Антонио Ди Сальво активнее действовала на чужой половине поля, больше владела мячом и все чаще угрожала воротам соперника. Результат не заставил себя ждать: сравнять счет удалось благодаря усилиям Небеля, который успел на добивание после ошибки защиты.

В конце игры именно немцы были ближе к решающему голу. Небель имел шанс оформить дубль и стать героем, однако его удар парировал вратарь. Англичане, которые прекрасно провели первый тайм, во второй половине выглядели менее убедительно. В конце концов, основное время финала завершилось со счетом 2:2.

Роу - "золотой" джокер Англии

Вингер сборной Англии Роу появился на поле в овертайме, заменив лучшего бомбардира и автора первого взятия ворот в финале Эллиотта. И сразу отличился сам.

На второй минуте дополнительного времени он головой в падении замкнул диагональный навес Мортона. Так сработала замена Ли Карсли. А сборная Англии снова получила преимущество. Которое уже не потеряла до самого завершения поединка.

Итог финала - 3:2 в пользу англичан. Они защитили титул чемпионов Европы среди молодежных сборных, который получили два года назад.

В целом это четвертый титул молодежной сборной Англии. Интересно, что первые два "золота" англичане также получили на двух турнирах подряд - в 1982 и 1984 годах.

Англия второй раз подряд выиграла молодежное Евро

Ранее мы писали, как из-за Беларуси матчи Евро-2026 по футзалу срочно перенесли в другую страну.

Также читайте, какой прогноз дал искусственный интеллект на сезон АПЛ-2025/26.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Сборная Германии Сборная Англии
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу