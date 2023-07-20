Трубин в "Интер": "Шахтер" отправил легенду клуба в Италию на переговоры

Оживить процесс переговоров между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" по переходу вратаря Анатолия Трубина должен спортивный директор чемпиона Украины Дарио Срна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUTTOmercatoWEB .

Хорватский функционер 19 июля прибыл в Милан. Там он будет вести переговоры с представителями "нерадзурри" по трансферу голкипера.

Трубин попал в шорт-лист "Интера", когда миланцы решили попрощаться с двумя вратарями – Онаной и Хандановичем. Украинец вместе со швейцарским кипером Зоммером ("Бавария") должен составить новый сплав молодости и опыта на последнем рубеже "нерадзурри".

Главным препятствием на пути перехода Трубина в "Интер" стала сумма отступных. "Шахтер" повесил на своего воспитанника серьезный ценник, стремясь заработать 35 млн евро за год до окончания контракта. Миланцы в свою очередь оценили голкипера в 15 миллионов в евровалюте. Закрыть трансфер стороны могут включением опции процента для "горняков" от последующей продажи Трубина.

Ранее Трубин получил наказание от УАФ за участие в массовой драке в конце сезона 2022/23 УПЛ. Вратарь получил 2 матча дисквалификации и еще два поединка условно. Один поединок хулиган "горняков" пропустил.