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Трубін в "Інтер": "Шахтар" відрядив легенду клубу до Італії на перемовини

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Мілан, Четвер 20 липня 2023 13:00
Трубін в "Інтер": "Шахтар" відрядив легенду клубу до Італії на перемовини Фото: Анатолій Трубін прагне переїхати в сильніший чемпіонат (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Пожвавити процес перемовин між донецьким "Шахтарем" і міланським "Інтером" щодо переходу воротаря Анатолія Трубіна повинен спортивни директор чемпіона України Даріо Срна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUTTOmercatoWEB.

Хорватський функціонер 19 липня прибув до Мілана. Там він вестиме переговори з представниками "нерадзуррі" щодо трансферу голкіпера.

Трубін потрапив у шорт-лист "Інтера", коли міланці вирішили попрощатися з двома воротарями – Онаною і Хандановічем. Українець разом зі швейцарським кіпером Зоммером ("Баварія") повинні скласти новий сплав молодості та досвіду на останньому рубежі "нерадзуррі".

Головною перепоною на шляху переходу Трубіна в "Інтер" постала сума відступних. "Шахтар" повісив на свого вихованця серйозний цінник, прагнучи заробити 35 млн євро за рік до закінчення контракту. Натомість міланці оцінили голкіпера на суму 15 мільйонів у євровалюті. Закрити трансфер сторони можуть включенням опції відсотка для "гірників" від наступного продажу Трубіна.

Раніше Трубін отримав покарання від УАФ за участь у масовій бійці наприкінці сезону 2022/23 УПЛ. Воротар отримав 2 матчі дискваліфікації та ще два поєдинки умовно. Один поєдинок хуліган "гірників" пропустив.

До слова, раніше "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Аякса" в контрольному матчі.

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