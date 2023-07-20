Трубін в "Інтер": "Шахтар" відрядив легенду клубу до Італії на перемовини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUTTOmercatoWEB .

Хорватський функціонер 19 липня прибув до Мілана. Там він вестиме переговори з представниками "нерадзуррі" щодо трансферу голкіпера.

Трубін потрапив у шорт-лист "Інтера", коли міланці вирішили попрощатися з двома воротарями – Онаною і Хандановічем. Українець разом зі швейцарським кіпером Зоммером ("Баварія") повинні скласти новий сплав молодості та досвіду на останньому рубежі "нерадзуррі".

Головною перепоною на шляху переходу Трубіна в "Інтер" постала сума відступних. "Шахтар" повісив на свого вихованця серйозний цінник, прагнучи заробити 35 млн євро за рік до закінчення контракту. Натомість міланці оцінили голкіпера на суму 15 мільйонів у євровалюті. Закрити трансфер сторони можуть включенням опції відсотка для "гірників" від наступного продажу Трубіна.

Раніше Трубін отримав покарання від УАФ за участь у масовій бійці наприкінці сезону 2022/23 УПЛ. Воротар отримав 2 матчі дискваліфікації та ще два поєдинки умовно. Один поєдинок хуліган "гірників" пропустив.