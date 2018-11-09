ГПУ не проводила люстраційну перевірку Труби, - суд

Фото: Роман Труба (УНІАН)

Це відкриває шлях до визнання незаконним призначення Труби головою ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва 9 листопада розглянув справу щодо наявності підстав для люстрації Романа Труби та постановив, що ГПУ не належним чином провела люстраційну перевірку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу суду.

"Сьогодні Окружним адміністративним судом міста Києва було завершено розгляд справи №826/14960/18 за позовом Юрія Македона (народний депутат від "БПП" - ред.) до Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції України щодо визнання протиправною бездіяльності відповідачів у непроведенні належним чином перевірки щодо поширення вимог закону України "Про очищення влади" на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу", - йдеться у повідомленні.

Відтак, за рішенням суду визнано протиправною бездіяльність ГПУ, що полягає у непроведенні належним чином люстраційної перевірки Романа Труби. Також суд визнав протиправним незвернення ГПУ до Мін'юсту щодо включення Труби до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Як писало РБК-Україна у матеріалі, це рішення відкриває шлях до визнання незаконним призначення Труби головою ДБР.

Директор Держбюро раніше наголошував, що за посаду не тримається, але буде оскаржувати рішення. Співрозмовник РБК-Україна, обізнаний у справах ДБР, стверджує, що на роботу відомства можливе усунення Труби не вплине. В такому випадку буде призначений виконуючий обов'язки з числа заступників глави ДБР: Ольга Варченко, або Олександр Буряк.

Роман Труба був обраний директором Державного бюро розслідувань 16 листопада минулого року.