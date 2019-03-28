Труба розповів про хід розслідування розкрадань в оборонній сфері

Директор ДБР Роман Труба розповів про хід розслідування розкрадань в "Укроборонпромі". Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ДБР були викликані на допит журналісти-автори розслідування про розкрадання в "оборонці".

"По завершення передачі матеріалів про факти вчинення корупційних діянь в оборонній системі нами було зареєстровано кримінальне провадження. Ми проводимо слідчі дії щодо виявлення фіксації доказової бази і надання оцінки всім правоохоронцям, на даний час проводяться допити", - розказав Труба.

Труба зазначив, що найближчим часом ДБР прозвітує про розслідування цього провадження.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко анонсував ряд нових підозр по розкраданням в оборонній сфері.

Нагадаємо, в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилось про те, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Розслідувачі стверджували, що екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" в 2014 році, мав доступ до графіка виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.