Кабмін удосконалив контроль над оборотом засобів прослуховування

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

СБУ зіткнулася з двояким трактуванням положень ліцензійних умов

Кабінет міністрів України вдосконалив механізм контролю за обігом спеціальних технічних засобів для прослуховування. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що після внесення змін до законів про ліцензування видів господарської діяльності та про реєстрацію юридичних і фізичних осіб необхідні зміни до Ліцензійниї умови для здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом та обігом спецзасобів для прослуховування.

Також повідомляється, що під час виконання СБУ функцій з ліцензування цієї діяльності було виявлено, що деякі положення Ліцензійних умов, які стосуються переліку документів при подачі заяви на ліцензію, сприймаються з подвійним трактуванням.

Передбачається, що постанова дозволить удосконалити механізм контролю над оборотом зсобів прослуховування і знизити ризики від здійснення зазначеного виду господарської діяльності.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник висловив сумніви в тому, що детективам НАБУ офіційно дозволять використовувати прослуховування.