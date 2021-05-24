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Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 21:22
Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує Фото: Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta (twitter.com Berkut314)
Автор: Дмитро Левицький

Мати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що її син потрапив до лікарні у тяжкому стані. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ стверджує, що з затриманим опозиціонером все гаразд і він в СІЗО.

Про це повідомили телеканал "Белсат" та Telegram-канал МВС Білорусі.

Як розповіла мати опозиціонера Наталія Протасевич, інформацію про те, що Роман потрапив до лікарні з проблемами з серцем, їй передали люди з медичного оточення. На її думку, ця інформація може бути правдою, оскільки Протасевич дійсно має серйозні проблеми з серцем.

"У Романа проблеми з серцем, через це його не взяли до армії. Одного разу він був у передінфарктному стані... Якщо йому там (в СІЗО - ред.) щось зробили, це могло спровокувати інфаркт", - пояснила мати Протасевича.

Однак білоруське МВС офіційно заявило, що інформація про госпіталізацію Протасевича є неправдивою. Силовики стверджують, що затриманий опозиціонер наразі перебуває в ізоляторі та не скаржиться на стан здоров'я.

"Наразі арештований утримується під вартою в установі "Слідчий ізолятор №1" в Мінську. Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - повідомили в МВС.

Оновлено.

Крім того, державні білоруські ЗМІ поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також говорить, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення.

Нагадаємо, Протасевича затримали вчора в Мінську після того, як літак, яким він летів з Греції в Литву, примусово посадив білоруський режим. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. За інкримінованими статтями йому загрожує до 15 років за ґратами.

Як писало РБК-Україна, у Польщі порушили кримінальну справу за фактом посадки в Мінську літака з Протасевичем.

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