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У Тростянці вуличні бої, спалахнула масштабна пожежа, - голова Сумської ОВА

Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (everyday.sumy)
Автор: Володимир Костирін

У Тростянці Сумської області тривають вуличні бої, і в місті спалахнула масштабна пожежа. Ситуація в населеному пункті дуже складна, і жителів просять не залишати оселі та укриття, позаяк російські окупанти розстрілюють цивільних на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Зазначається, що Тростянецька громада залишається найгарячішою точкою Сумської області.

Зараз було зроблено оголошення про дуже велику пожежу в самому Тростянці, тому Живицький просить людей не відкривати вікна через серйозне задимлення, і залишатися в укриттях. Крім того, в місті йдуть бої на вулицях, ведуться артилерійські обстріли.

"На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, що потерпає найбільше від російських терористів. Вбивають мирних людей. Немає світла і води в багатьох населених пунктах", - сказав він.

При цьому глава ОВА додав, що днями волонтери все ж змогли доставити в деякі місця, куди вдалося доїхати та дійти, близько 5 тонн гуманітарної допомоги.

Живицький розповів, що отримати допомогу вдалося не всім. У Тростянці небезпечно просто перебувати на вулиці.

Так, російські солдати розстріляли жінку, яка просто їхала на велосипеді. Люди не можуть поховати загиблих, забрати їх з вулиці, існує проблема зберігання тіл у морзі.

Також окупанти викрали останню "швидку", і в лікарню люди можуть потрапити тільки самостійно. Фіксуються випадки, коли жінкам доводиться самим народжувати вдома.

Відео: голова Сумської ОВА розповів про вкрай складну ситуацію в Тростянці

Раніше голова Сумської ОВА Живицький розповів, що у Тростянецькій громаді російські окупанти здійснюють справжній геноцид проти мирного населення.

Також повідомлялося, що в Сумській області російські загарбники викрадають авто цивільних, машини спецслужб, а також викрали шкільний автобус.

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