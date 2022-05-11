У Тростянці виявили важливі документи російських військових

За словами директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, уся знайдена інформація надійде до міжнародних інстанцій і жоден зі злочинців не уникне справедливого покарання.

Зазначається, що слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого загарбниками міста. Встановлені місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Також вилучені документи та особисті речі російських військових.

Зокрема, виявили навмисно пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", - сказав Сухачов.

Окрім того, встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян.

Також проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.