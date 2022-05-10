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У Сумській області пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 19:29
У Сумській області пролунало кілька сильних вибухів, - голова ОВА Фото: Дмитро Живицький (sumy evrydai)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Шостинському районі Сумської області лунають вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!", - написав Живицький.

Станом на 19:30 в багатьох областях України - повітряна тривога.

За даними РБК-Україна, вибухи чули у місті Глухів. Більше інформації - згодом.

Нагадаємо, армія Росії, яка зосередила свої позиції на кордонах з Україною, знову обстріляла Сумську область. Цього разу під ударом ворога - Білопільська громада.

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