Наступів на Сумську область не очікуємо, але повинні бути готовими до всього, - глава ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що наразі в області не спостерігається формування ударних груп, тому наступів окупантів не очікують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови у телемарафоні.

За його словами, вторгнень найближчим часом не очікують. Однак він зазначив, що варто бути готовим до всього.

Живицький додав, що у Сумській області укріплюють лінію оборони.

"Очікувати від них можна всього чого завгодно. Наразі не спостерігається формування ударних груп. Плюс оці артилерійські обстріли свідчать про те, що вони хочуть дестабілізації на кордоні... Ми укріплюємо лінію оборони. Не про все можемо говорити публічно, але точно повторення того, що ми бачили 24-го, вже точно не буде", - сказав він.