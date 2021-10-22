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Кількість жертв повеней і зсувів в Індії збільшилася вдвічі

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П'ятниця 22 жовтня 2021 18:22
Кількість жертв повеней і зсувів в Індії збільшилася вдвічі Фото: в Індії зросла кількість жертв повеней і зсувів (twitter.com/gdhint)
Автор: Валерія Поліщук

В Індії збільшилася кількість жертв від повеней і зсувів, які були викликані сильними зливами. За останніми даними, в результаті стихії загинули щонайменше 201 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У понеділок в Непалі почалися сильні дощі після того, як над Північною Індією сформувалася система низького тиску, яка принесла вологу з Бенгальської затоки.

"Щонайменше 70 людей загинули в Північному індійському штаті Уттаракханд, який також зазнав повені", - повідомив генеральний директор поліції Уттаракханда Ашок Кумар.

Найбільше постраждав округ Наінітал в Уттаракханді, на який припадає близько половини загиблих.

Більшість рятувальних операцій в Уттаракханді завершені, але тривають роботи з порятунку туристів з верхніх районів штату, для чого були задіяні вертольоти. При цьому в Непалі рятувальні та відновлювальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті стихії загинули 100 людей.

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