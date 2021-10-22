Кількість жертв повеней і зсувів в Індії збільшилася вдвічі
В Індії збільшилася кількість жертв від повеней і зсувів, які були викликані сильними зливами. За останніми даними, в результаті стихії загинули щонайменше 201 людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У понеділок в Непалі почалися сильні дощі після того, як над Північною Індією сформувалася система низького тиску, яка принесла вологу з Бенгальської затоки.
"Щонайменше 70 людей загинули в Північному індійському штаті Уттаракханд, який також зазнав повені", - повідомив генеральний директор поліції Уттаракханда Ашок Кумар.
Найбільше постраждав округ Наінітал в Уттаракханді, на який припадає близько половини загиблих.
Більшість рятувальних операцій в Уттаракханді завершені, але тривають роботи з порятунку туристів з верхніх районів штату, для чого були задіяні вертольоти. При цьому в Непалі рятувальні та відновлювальні роботи тривають.
Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті стихії загинули 100 людей.