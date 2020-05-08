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У трьох представників "Мілана" виявлено коронавірус

Новини » Спорт     08.05.2020 - 10:48
У трьох представників "Мілана" виявлено коронавірус
Фото: тренування гравців "Мілана" (facebook.com/ACMilan)

Це може ускладнити задачу відновлення сезону в Італії

Коронавірус діагностований у трьох представників італійського футбольного клубу "Мілан". Про це в Twitter повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

При цьому не уточнюється, хто саме заразилися - футболісти, тренери або члени персоналу.

До цього три випадки зараження, один з яких - повторно, були виявлені в "Сампдорії", а також ще нових шість - у "Фіорентині". А ось голкіпер "Аталанти" Марко Спортьелло вилікувався від коронавірусу. Він був основним воротарем в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" (3:4), який назвали біологічною бомбою для Іспанії та Італії.

Футболісти і співробітники клубів італійської Серії А проходять тестування перед поверненням до тренувань. 4 травня італійським клубам дозволили відновити індивідуальні заняття, до групових повинні приступити з 18 травня.

Нинішній розіграш чемпіонату Італії був призупинений в березні поряд з практично усіма турнірами у світі через пандемію коронавірусу. Терміни поновлення матчів поки залишаються невідомими, однак всі клуби проголосували за те, щоб дограти сезон.

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