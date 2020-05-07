ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голкіпер "Аталанти" вилікувався від коронавірусу

Новини » Спорт     07.05.2020 - 15:12
Голкіпер "Аталанти" вилікувався від коронавірусу
Фото: Марко Спортьелло (atalanta.it)

Футболіст здав два тести за останні 48 годин

Воротар "Аталанти" Марко Спортьелло вилікувався від коронавірусу. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

27-річний італієць був першим гравцем команди, який заразився коронавирусной інфекцією. Він здав позитивний тест 20 березня.

Після двох послідовних тестів протягом 48 годин результат на коронавірус був негативний. Спортьелло виконає всі перевірки протягом наступних декількох днів і згодом зможе відновити індивідуальні тренування.

Варто зазначити, Спортьелло був основним воротарем в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" (3:4), який назвали біологічною бомбою для Іспанії та Італії.

У поточному сезоні воротар провів 4 поєдинки в складі "Аталанти", в яких пропустив 6 голів.

У чемпіонаті Італії коронавірус раніше виявили у гравців "Ювентуса", "Фіорентини", "Сампдорії", "Верони" і "Мілана". Серія А була припинена. 4 травня італійським клубам дозволили відновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені. Щодо поновлення сезону - точних дат поки немає.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 7 травня В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online
Новини України чемпионат ИталииФутболКоронавірус
News
On Top