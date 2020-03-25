Матч Ліги чемпіонів вважають однією з головних причин епідемії COVID-19 в Італії

Ілюстративне фото (twitter.com/Atalanta_BC)

Футбольний матч між італійською та іспанською командою відвідали 40 тисяч фанатів

Мер італійського міста Бергамо Джорджіо Горі заявив, що однією з головних причин поширення коронавіруса на території Італії став футбольний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між місцевою "Аталантою" і іспанською "Валенсією". Про це повідомляє Marca.

За словами Горі, цей футбольний поєдинок, який проходив 19 лютого в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро", був "біологічною бомбою".

" Тоді ми ще не знали, що відбувається. Якщо вірус вже передавався, то 40 тисяч фанатів, які відвідали "Сан-Сіро", були заражені. Ніхто не знав, що вірус поширювався вже. Багато дивилися гру в групах, і в ту ніч було багато контактів. Вірус передавався від одного до іншого", - повідомив Горі.

При цьому мер Бергамо вважає, що причин поширення коронавіруса було більше.

"Матч був не всім, тому що спалах була дійсно в лікарні Альцано Ломбардо, з пацієнтом невідомої пневмонією, від якого заразилися інші пацієнти лікарні, лікарі і медсестри. Це - центр спалаху", - заявив Горі.

Зазначимо, станом на 25 березня в Італії зафіксовано понад 69 тисяч випадків коронавіруса. При цьому померли від COVID-19 у країні 6820 осіб.

Нагадаємо, днями в Італії посилили карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавіруса. Зокрема, була припинена діяльність всіх, за винятком тих, хто займається критично важливими галузями.

Також уряд Італії майже в 15 разів збільшила штраф за порушення карантину.