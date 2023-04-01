Генерация работает с резервом, отключения света возможны только в одной области, - Минэнерго

В субботу, 1 апреля, генерация с резервом имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Отметим, Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.

"Продолжаются ремонты сетей, поврежденных из-за боевых действий. В частности, в Донецкой области возобновлено электроснабжение для 21 тысячи потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения для некоторых категорий потребителей из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

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