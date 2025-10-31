ua en ru
В трех городах Донецкой области сегодня возможны отключения света: что известно

Пятница 31 октября 2025 11:32
UA EN RU
В трех городах Донецкой области сегодня возможны отключения света: что известно
Автор: Константин Широкун

В Славянске, Краматорске и Дружковке сегодня, 31 октября, возможны отключения света из-за восстановительных ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Сегодня возможны отключения электричества в Славянске, Краматорске и Дружковке. Вследствие вражеских ударов по инфраструктуре уровень напряжения в электросети Донетчины снизился", - отметил Филашкин.

По его словам, чтобы избежать аварийных ситуаций, энергетики могут ограничить электроснабжение в указанные города. Эти ограничения будут действовать, пока специалисты не устранят последствия обстрелов.

"Призываю всех экономить электричество и не перегружать систему", - добавил глава Донецкой ОГА.

Войска РФ атакуют энергетику Донетчины

Напомним, вчера, 30 октября, войска РФ атаковали Славянскую ТЭС. Минэнерго сообщило, что в Донецкой области в результате российского авиаудара по Славянской ТЭС погибли двое энергетиков. Вражеским ударом было повреждено оборудование инженерно-лабораторного корпуса.

Также вчера ночью во время массированного обстрела, согласно данным ДТЭК, россияне атаковали теплоэлектростанции в разных областях, оборудование ТЭС было серьезно повреждено, работа по устранению последствий продолжается. В компании отметили, что эта массированная атака на теплоэлектростанции стала третьей за октябрь.

Также ранее сообщалось, что российские войска 28 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей, часть населенных пунктов находится без света.

Кроме того, днем 6 октября российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области.

