В трех городах Донецкой области сегодня возможны отключения света: что известно

Фото: в трех городах Донецкой области сегодня возможны отключения света (Getty Images)

В Славянске, Краматорске и Дружковке сегодня, 31 октября, возможны отключения света из-за восстановительных ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Сегодня возможны отключения электричества в Славянске, Краматорске и Дружковке. Вследствие вражеских ударов по инфраструктуре уровень напряжения в электросети Донетчины снизился", - отметил Филашкин. По его словам, чтобы избежать аварийных ситуаций, энергетики могут ограничить электроснабжение в указанные города. Эти ограничения будут действовать, пока специалисты не устранят последствия обстрелов. "Призываю всех экономить электричество и не перегружать систему", - добавил глава Донецкой ОГА.