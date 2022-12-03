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В Литве перестанут обменивать наличные гривны на евро: названа дата

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Литва, Суббота 03 декабря 2022 01:33
В Литве перестанут обменивать наличные гривны на евро: названа дата В Литве перестанут обменивать наличные гривны на евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Программа обмена наличной гривны на евро заканчивается в Литве. Благодаря ей украинцы имели возможность обменять имеющуюся у них наличную гривну на евро в определенных литовских банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Украинцы в Литве могут обменять наличные гривны в евро до 5 декабря, именно тогда программа обмена будет прекращена. Программа завершается из-за снижения количества и сумм этих обменных операций по сравнению со стартом обмена.

Программа обмена наличной гривны на евро в Литве была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы. В общей сложности за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тысяч гривен.

Такие же программы обмена ранее завершились в Польше (9 сентября 2022), в Германии (30 октября 2022), в Швеции (13 ноября 2022) и Швейцарии (25 ноября 2022).

Напомним, курс евро вырос на 5 копеек до 41,40 гривен за евро, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар.

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