В трех странах ЕС завершается программа обмена наличной гривны на евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Программы обмена наличной гривны на евро в этих странах были начаты на основе соответствующих соглашений, заключенных между Нацбанком Украины и Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии. Пятница, 9 декабря, станет последним днем, когда можно будет обменять деньги.

"Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - говорится в сообщении НБУ.

При этом Нацбанк отмечает, что программы обмена дали возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно выехали из Украины, обменять наличную у них гривну. В целом по состоянию на 6 декабря 2022 года за период действия соглашений украинцы обменяли на евро: в Нидерландах - почти 29,7 млн гривен, Бельгии - почти 10,0 млн гривен, Латвии - 3,0 млн гривен.