У трьох країнах ЄС завершується програма обміну готівкової гривні на євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Програми обміну готівкової гривні на євро в цих країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Нацбанком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії і Банком Латвії. П'ятниця, 9 грудня, стане останнім днем, коли можна буде обміняти гроші.

"Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну", - йдеться у повідомленні НБУ.

При цьому, Нацбанк зазначає, що програми обміну дали можливість українцям, які через війну вимушено виїхали з України, обміняти наявну в них готівкову гривню. Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро: в Нідерландах - майже 29,7 млн гривень, Бельгії - майже 10,0 млн гривень, Латвії - 3,0 млн гривень.