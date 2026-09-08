Обязательная эвакуация: какие два села Днепропетровской области останутся "пустыми"
В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения еще из двух сел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Facebook.
Где именно объявили обязательную эвакуацию
Глава ОВА рассказал, что обязательную эвакуацию всего населения объявили еще из двух сел Славянской сельской громады - в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Речь идет о населенных пунктах:
- Звездное;
- Малиевское.
Сколько людей остаются в этих селах
"Сейчас в этих населенных пунктах остаются 203 человека", - сообщил Ганжа.
Он напомнил также, что семьи с детьми эвакуировали из этих сел еще в прошлом году.
Теперь же оттуда должны выехать все жители. Сделать это людям необходимо в течение месяца.
Из двух сел Славянской громады объявили обязательную эвакуацию всего населения (инфографика: facebook.com/Александр-Ганжа)
Как будут эвакуировать местных жителей
Согласно информации начальника Днепропетровской ОВА, с выездом местным жителям будут помогать:
- Национальная полиция;
- благотворители.
Маршруты, по словам чиновника, "будут определять в зависимости от ситуации с безопасностью".
"Для эвакуации будут использовать бронированные автомобили", - подчеркнул он.
Куда планируют доставлять людей из этих сел
Ганжа сообщил, что сначала людей (в рамках эвакуации) будут доставлять в транзитные центры.
Там они получат всю необходимую помощь.
Чиновник отметил также, что "тем, кто будет нуждаться, помогут с расселением".
"Призываю жителей не медлить с эвакуацией. Берегите себя", - подытожил глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми. Это коснулось жителей 23 населенных пунктов из разных громад.
Кроме того, мы рассказывали, как всего лишь за один день - 6 сентября - РФ 20 раз атаковала Днепропетровскую область (пострадали люди, были зафиксированы многочисленные разрушения).
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