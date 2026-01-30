Троещина без тепла: какая ситуация в Киеве накануне сильных морозов

Свет для домов без тепла

Комментируя заявление вице-премьера Алексея Кулебы о том, что в многоэтажках без тепла отныне не будут выключать свет, пресс-секретарь КГВА уточнила, что энергетики пока адаптируют это решение.

"Многоэтажки, которые не могут восстановить подачу тепла, будут стараться максимально обеспечить электроэнергией, чтобы компенсировать отсутствие тепла", - сказала Поп.

Она добавила, что полностью избежать перебоев с напряжением невозможно из-за активного использования обогревателей, поэтому сейчас ищут техническое решение для балансировки системы.

"Пока это решение на техническом согласовании с энергетиками, но по возможности будем давать как можно больше света, возможно не постоянно, но как можно больше", - отметила пресс-секретарь.

Ситуация на Троещине

По данным КГГА, в Киеве сейчас менее 400 домов остаются без тепла, из которых около 350 - в Деснянском районе, то есть на Троещине.

Поп рассказала, что вопрос находится на контроле штаба под председательством вице-премьер-министра. Для восстановления систем привлечены многочисленные бригады из других регионов.

"В течение суток несколько сотен домов запустились, но температурный режим пока не позволяет полноценно подняться теплоподаче на верхние этажи. Динамика достаточно положительная", - отметила пресс-секретарь.

Она пояснила, что часть проблем возникла из-за нарушения технических правил управляющими систем, но коммунальные службы и дополнительные бригады, в частности из "Укрзализныци", работают над устранением неполадок.

Подготовка Киева к морозам

Накануне сильных морозов до минус 23 градусов в столице развернуто более 1400 "пунктов несокрушимости", среди которых более 100 пунктов обогрева ГСЧС.

Поп добавила, что возвращены графики электроснабжения, а дома обеспечиваются дополнительными источниками питания, где это возможно. Это позволяет городу частично компенсировать перебои и обеспечить жизнедеятельность населения во время морозов.