Троє британських міністрів закликали відкласти Brexit

Вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit

В Британии трое министров требуют отложить Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Министры считают, что, если в ближайшее время не будет решения по выходу Британии из ЕС, они готовы бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.

В частности, с таким требованием выступили министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.

Ранее сообщалось, что старшие министры правительства Британии хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Министры хотят отставки Мэй после завершения первого этапа переговоров по Brexit и, чтобы она дала возможность провести следующий этап переговоров новому лидеру.

До этого члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которое призвала правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.

Также представители оппозиционной Лейбористской партии требовали от Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) до конца февраля.