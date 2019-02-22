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Старші міністри уряду Британії хочуть відставки Мей, - The Guardian

Новини » Політика    22.02.2019 - 20:51
Старші міністри уряду Британії хочуть відставки Мей, - The Guardian
Фото: Тереза Мей (nato.int)

Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit

Старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Guardian.

Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру. Хто цей новий лідер міністри не вказали. В іншому разі вона ризикує зіткнутися з вотумом недовіри наприкінці року.

Нагадаємо, раніше дипломати заявляли, що Європейський союз і Великобританія майже домовилися про нову угоду по виходу Британії з блоку.

До цього члени Палати громад парламента Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.

Також представники опозиційної Лейбористської партії вимагали від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.

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