Троє британських міністрів погрожують відставкою у разі Brexit без угоди

За їхніми словами, Мей повинна зараз пообіцяти, що вона виключить можливість виходу Британії з ЄС без угоди

Трое министров правительства Британии пригрозили подать в отставку, если премьер-министр Тереза Мэй не согласится исключить вариант выхода из ЕС (Brexit - ред.) без соглашения из перечня возможных вариантов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

В частности, такое заявление сделали министры Ричард Харрингтон, Клэр Перри и Марго Джеймс. По их словам, Мэй должна сейчас пообещать, что она исключит возможность выхода Британии из ЕС без соглашения, если соглашение будет снова отклонено в парламенте, и вместо этого будет искать способ отсрочить Brexit.

До этого, с требованием отложить Brexit выступили министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Если в ближайшее время не будет решения по выходу Британии из ЕС, они готовы бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.

Ранее сообщалось, что старшие министры правительства Британии хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Министры хотят отставки Мэй после завершения первого этапа переговоров по Brexit и, чтобы она дала возможность провести следующий этап переговоров новому лидеру.

Напомним, члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которое призвало правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.